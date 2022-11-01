США обыгрывают Уэльс после первого тайма матча ЧМ

Сборная США встречается с командой Уэльса в матче чемпионата мира — 2022 в Катаре.

После первого тайма счёт в матче 1:0. Единственный мяч забил нападающий США Тимоти Веа (37-я минута).

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе. Главный судья встречи — Абдулрахман Аль-Джассим из Катара.

Напомним, что мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сын президента Либерии забил первый гол сборной США на ЧМ-2022.