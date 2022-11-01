Сын президента Либерии забил первый гол сборной США на ЧМ-2022

Сборная США проводит матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Уэльса.

Нападающий сборной США Тимоти Веа отличился на 37-й минуте. На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Дохе. Главный судья встречи — Абдулрахман Аль-Джассим из Катара.

Ранее бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал мнение, что форвард «Спартака» Квинси Промес смог бы усилить игру Нидерландов в матче группового этапа чемпионата мира — 2022 с Сенегалом.