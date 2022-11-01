Кейн прокомментировал победу сборной Англии в матче с Ираном на ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе своей команды над Ираном в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Отличный старт. Все ребята прекрасно себя проявили, но у нас впереди долгий путь. Спасибо за поддержку. Готовимся к следующему матчу с США», — написал Кейн в социальных сетях.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

25 ноября в 22:00 мск сборная США встретится с командой Англии.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над Ираном в матче группового этапа чемпионата мира — 2022.