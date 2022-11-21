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Заседание CAS по апелляции российских клубов на решение ФИФА длилось шесть часов

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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении выступающих в стране легионеров длилось шесть часов.
Заседание CAS по апелляции российских клубов на решение ФИФА длилось шесть часов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Заседание длилось около шести часов. Были заслушаны показания клубов, в том числе от руководителей некоторых клубов. От ФИФА свидетелей не было. Сроки принятия решения по итогам заседания не озвучены», — приводит слова источника ТАСС.

В августе «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин» подали протест на решение ФИФА продлить разрешение для легионеров приостанавливать контракты до июня 2023 года.

Напомним, что ФИФА разрешила российским легионерам в одностороннем порядке расторгать контракт с клубами.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» проявляют интерес к защитнику «Вероны» Кораю Гюнтеру.

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