В Англии отреагировали на разгром Ирана на чемпионате мира — 2022

Бывший пресс-атташе «Тоттенхема» Саймон Фельштейн оценил игру сборной Англии в матче с Ираном на чемпионате мира в Катаре.

«Хорошая победа над Ираном. В Катаре собралось очень много сильных сборных, так что никогда не знаешь, кто имеет больше шансов на победу в турнире», — цитирует Фельштейна «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт установил национальный рекорд в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с командой Ирана.