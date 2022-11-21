Погребняк: для первого тура игра Англии — украшение чемпионата мира

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился эмоциями от матча между сборными Англии и Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Для первого тура игра Англии — украшение чемпионата мира. Нравится много сборных, но отдаю предпочтение англичанам. Волевая игра с хорошими исполнителями. Даёт нам много бомбардиров после этого тура. Удивило больше всего 24 минуты добавленного времени», — цитирует Погребняка Sport24.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался о шансах сборной Сенегала на чемпионате мира — 2022 в Катаре.