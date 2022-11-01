Петржела: сборную Ирана обыграла бы и Россия

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил игру сборной Англии с Ираном в матче группы B чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Сборную Ирана обыграла бы и Россия. Но меня удивила Англия. Отличная разгромная победа в первом же матче — молодцы! Но они не являются фаворитами ЧМ-2022. Фавориты — Бразилия и Аргентина», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о игре сборной Англии с Ираном в матче группы B чемпионата мира — 2022 в Катаре.