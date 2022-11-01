Мор — о 24 добавленных минутах в матче Ирана и Англии: судье, видимо, понравился футбол

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор предположил, почему арбитр матча чемпионата мира — 2022 в Катаре между сборными Англии и Ирана суммарно добавил 24 минуты компенсированного времени.

«В первом тайме был перебор с добавленным временем. Непонятно, почему так долго готовился сменщик иранского вратаря. И во втором тайме был тоже перебор, всё в матче было понятно. Видимо, судье очень понравился футбол, голы залетали», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

Команды провели на поле более 117 минут. Таким образом, матч между этими сборными стал самым продолжительным в истории мундиаля.

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее сообщалось, что Тареми стал автором самого позднего гола в истории ЧМ в основное время.