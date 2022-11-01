Канчельскис: если сейчас завершить ЧМ, Англия станет чемпионом по забитым и пропущенным

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о игре сборных Англии и Ирана в матче группы B чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Англичане вышли из группы. Борьба будет только за второе место. Уэльс мы знаем, будет интересно посмотреть на американцев. Разгром? Иран так позволил играть Англии. Если сейчас завершить чемпионат мира, Англия станет чемпионом по забитым и пропущенным! Команда очень сильно прогрессирует», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее Канчельскис предположил, когда сборная России по футболу сможет участвовать в международных турнирах.