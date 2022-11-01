Бальде: Сенегал — главный фаворит ЧМ-2022

Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде высказался о шансах сборной Сенегала на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Мой фаворит ЧМ-2022? В первую очередь я верю в свой Сенегал. А на втором месте у меня Бразилия. У них хорошие шансы взять титул», — приводит слова Бальде пресс-служба красно-белых.

Матч первого тура группы A на ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Сенегала состоится 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны составы сборных Нидерландов и Сенегала на матч ЧМ-2022.