Матч Англия — Иран стал самым продолжительным в истории чемпионатов мира

Матч Англия — Иран в первом туре чемпионата мира по футболу 2022 года стал самым продолжительным в истории мундиаля.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

Команды провели на поле более 117 минут. Таким образом, матч между этими сборными стал самым продолжительным в истории мундиаля.

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее стали известны составы команд Нидерландов и Сенегала на матч ЧМ-2022.