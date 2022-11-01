Тареми стал автором самого позднего гола в истории ЧМ в основное время

Нападающий сборной Ирана по футболу Мехди Тареми стал автором самого позднего забитого мяча в истории чемпионатов мира в основное время.

Тареми реализовал пенальти на отметке 102 минуты 30 секунд и стал автором самого позднего гола в истории ЧМ в основное время.

Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.

В составе сборной Англии мячи забили Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45 + 1), Маркус Рашфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У команды Ирана отличился Мехди Тареми (65-я; 90 + 13, пенальти).

21 ноября в 22:00 мск в другом матче группы сборная США встретится с командой Уэльса.

Ранее сообщалось, что арбитр добавил 14 минут к первому тайму матча ЧМ-2022 Англия — Иран.