Стали известны составы команд Нидерландов и Сенегала на матч ЧМ-2022

В матче первого тура группы A на чемпионате мира по футболу в Катаре сыграют команды Нидерландов и Сенегала.

Матч первого тура группы A на ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Сенегала состоится 21 ноября. Начало — в 19:00 мск.

На поле с первых минут в составе Нидерландов появятся: Нопперт — Блинд, Аке, ван Дейк, де Лигт, Думфрис — де Йонг, Бергёйс, Гакпо — Бергвейн, Янссен.

В составе Сенегала на поле выйдут: Менди, Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло — Гуйе, Куйяте, Менди — Сарр, Диатта, Диа.

Ранее сборная Ирана стала первой командой в истории ЧМ, сделавшей шесть замен за матч.