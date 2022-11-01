Полузащитник сборной Англии Беллингем забил мяч Ирану на ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Джуд Беллингем забил первый мяч в матче с Ираном на чемпионате мира в Катаре.

19-летний полузащитник отличился на 35-й минуте.

В настоящий момент на чемпионате мира проходит матч между Англией и Ираном.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Ирана заменили из-за разбитого носа в матче с Англией.