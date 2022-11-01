Саутгейт: Магуайр — фантастически техничный футболист и сильный лидер

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сильных сторонах защитника национальной команды Гарри Магуайра.

«В чём сильные стороны Магуайра? Он фантастически техничный футболист и сильный лидер», — цитирует Саутгейта Goal.com.

По его словам, Магуайр хорошо играет в воздухе. При этом Саутгейт отметил, что у футболиста хорошие отношения с партнёрами по сборной.

В первом матче ЧМ-2022 национальная команда Англии сыграет с Ираном. Игра пройдёт 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

Ранее Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Ираном на чемпионате мира 2022 года в Катаре.