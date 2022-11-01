В Ассоциации фанатов Англии и Уэльса резко высказались о запрете ФИФА на радужные повязки на ЧМ

Ассоциация болельщиков футбола (FSA) выступила с заявлением после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) запретила носить капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира в Катаре.

«Никогда больше чемпионат мира не должен разыгрываться исключительно на основе денег и инфраструктуры. Ни одна страна, которая не соответствует правам ЛГБТ+, правам женщин, правам трудящихся или любым другим универсальным правам человека, не должна быть удостоена чести провести чемпионат мира», — говорится в сообщении.

Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за запрета ФИФА.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Уго Льорис прокомментировал запрет ФИФА на радужные повязки на ЧМ-2022.