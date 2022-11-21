Канчельскис: думаю, что сборная России пропустит и Евро-2024, и ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, когда сборная России по футболу сможет участвовать в международных турнирах.

«Думаю, что нас отстранили надолго — минимум на шесть лет. Мы пропустим и Евро-2024, и ЧМ-2026. Ближайшее потепление будет в 2028 году. Это минимум», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее Канчельскис заявил, что посетит матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.