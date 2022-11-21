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Бышовец заступился за сборную России и резко ответил критикам

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о матчах национальной команды с Таджикистаном и Узбекистаном.
Бышовец заступился за сборную России и резко ответил критикам
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Эти матчи — взгляд в будущее. Мы увидели, что в составе находились одни из лучших молодых игроков. Посмотрели их в деле, оценили потенциал. Кто-то называет пассажирами игроков сборной, хотя сам является пассажиром. На это надо иметь моральное право», — цитирует Бышовца Legalbet.

Сборная России вничью сыграла с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0.

В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1).

Ранее Александр Соболев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022.

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