Сёмин объяснил поражение сборной Катара в матче открытия ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение сборной Катара от команды Эквадора в матче открытия чемпионата мира 2022 года.

«Эквадор сыграл в свою силу: там очень много игроков, которые имеют большой международный опыт. Как итог — закономерная победа. Но Катар психологически сильно переволновался», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Он добавил, что команда-хозяйка сыграла не в полную силу из-за волнения.

Напомним, что Эквадор обыграл Катар в матче открытия чемпионата мира со счётом 2:0. Победу латиноамериканцам принёс дубль Эннера Валенсии, который он оформил ещё в первом тайме.

Ранее сообщалось, что на матче открытия ЧМ-2022 было 67 тыс. фанатов при вместимости в 60 тыс.