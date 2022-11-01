Сёмин объяснил поражение сборной Катара в матче открытия ЧМ-2022
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение сборной Катара от команды Эквадора в матче открытия чемпионата мира 2022 года.
«Эквадор сыграл в свою силу: там очень много игроков, которые имеют большой международный опыт. Как итог — закономерная победа. Но Катар психологически сильно переволновался», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Он добавил, что команда-хозяйка сыграла не в полную силу из-за волнения.
Напомним, что Эквадор обыграл Катар в матче открытия чемпионата мира со счётом 2:0. Победу латиноамериканцам принёс дубль Эннера Валенсии, который он оформил ещё в первом тайме.
Ранее сообщалось, что на матче открытия ЧМ-2022 было 67 тыс. фанатов при вместимости в 60 тыс.