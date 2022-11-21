Колосков — о преклонении колена на ЧМ: дурость и никому не нужная показуха

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков раскритиковал акцию преклонения колена в поддержку Black Lives Matter на чемпионате мира в Катаре.

«Я сразу с недоумением воспринял акцию, потому что речь идёт о конкретном случае с определённым человеком дурной репутации. Мне было не по себе, когда ввели эту акцию. Это дурость и никому не нужная показуха», — цитирует Колоскова Sport24.

Напомним, что сборная Англии будет преклонять колено в каждом матче ЧМ-2022 в Катаре.

В первом матче мундиаля английская сборная сыграет с командой Ирана. Игра пройдёт 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

В группе B, помимо Англии и Ирана, также выступят США и Уэльс.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.