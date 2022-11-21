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Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана

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Голкипер «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков высказался о результатах матчей национальной команды с Таджикистаном и Узбекистаном.
Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Есть опустошение. Экспериментальные составы — все и всё понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», — цитирует Песьякова «Чемпионат».

Сборная России вничью сыграла с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0.

В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1).

Ранее Александр Соболев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022.

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