Песьяков: Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана
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«Есть опустошение. Экспериментальные составы — все и всё понимают. Россия и без тренера должна обыгрывать сборную Таджикистана. Но имеем то, что имеем», — цитирует Песьякова «Чемпионат».
Сборная России вничью сыграла с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0.
В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1).
Ранее Александр Соболев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022.