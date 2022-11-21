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Тарасова — о Трусовой: смена тренера грозит потерей формы

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о форме фигуристки Александры Трусовой в первой половине сезона-2022/23.
Тарасова — о Трусовой: смена тренера грозит потерей формы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Что с Трусовой? Как что — она ушла к новому тренеру! А вы как думаете? Это всегда влияет на спортсмена. Смена тренера грозит потерей формы», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, что россиянка на пятом этапе Гран-при России в Самаре заняла второе место (212,80 балла). Соревнования выиграла Софья Самоделкина (217,87 балла).

Ранее Александра Трусова отказалась отвечать на вопрос, почему у неё нет нашивки Первого канала.

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