Саутгейт: Англия должна быть лучшей версией себя, чтобы обыграть Иран

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от первого матча с командой Ирана на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы знаем качество наших противников. Под руководством Карлоса на последнем чемпионате мира они были очень организованной командой. Мы должны быть лучшей версией себя, чтобы победить», — заявил Саутгейт на пресс-конференции.

В первом матче ЧМ-2022 сборная Англии сыграет с командой Ирана. Игра пройдёт 21 ноября. Начало — в 16:00 мск.

В группе B, помимо Англии и Ирана, также выступят США и Уэльс.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.