Рианчо: для хозяина ЧМ непозволительно проигрывать в первом матче

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на поражение сборной Катара от команды Эквадора в матче открытия чемпионата мира 2022 года.

«Для хозяина непозволительно проигрывать в первом матче. Сборная Катара ничего не показала. Может, она бы смогла одержать победу, если бы её первый матч был с саудитами», — цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, что Эквадор обыграл Катар в матче открытия чемпионата мира со счётом 2:0. Победу латиноамериканцам принёс дубль Эннера Валенсии, который он оформил ещё в первом тайме.

Ранее сообщалось, что на матче открытия ЧМ-2022 было 67 тыс. фанатов при вместимости в 60 тыс.