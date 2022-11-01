Роналду прокомментировал своё скандальное интервью

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил своё скандальное интервью перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«С вашей стороны легко понять, как мы можем выбирать подходящее время. Иногда ты пишешь правду, иногда ты пишешь ложь. Мне нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Я говорю, когда хочу», — сказал Роналду на пресс-конференции.

Напомним, что нападающий дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство МЮ и главного тренера манкунианского клуба Эрика тен Хага.

Позже стало известно, что «Манчестер Юнайтед» хочет расторгнуть с Роналду контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что МЮ может подать в суд на Роналду.