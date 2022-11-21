Шомуродов: Карпин мог бы тренировать «Ювентус» и вернул бы клубу чемпионство

Нападающий «Ромы» и сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов высказал мнение о главном тренере команды России Валерии Карпине.

«Карпин — очень хороший специалист. Наверное, лучший в России. Он мог бы тренировать «Ювентус» и вернул бы ему чемпионство», — цитирует Шомуродова «РБ Спорт».

Встреча между Узбекистаном и Россией в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

Шомуродов тренировался под руководством Валерия Карпина в «Ростове». В настоящий момент игрок выступает в «Роме».

Ранее в Ташкенте тепло проводили сборную России из Узбекистана.