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Слуцкий рассказал об отношении Кварацхелии к футболу

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Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
Слуцкий рассказал об отношении Кварацхелии к футболу
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Он стал гиперпрофессионален: нанял индивидуального физиотерапевта. Хвича понял, что может ему помешать. Он человек эмоциональный, если у него получится и он раскрепостится, то это будет выстрел», — сказал Слуцкий в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кака оценил игру хавбека «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

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