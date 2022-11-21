Слуцкий рассказал об отношении Кварацхелии к футболу

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Он стал гиперпрофессионален: нанял индивидуального физиотерапевта. Хвича понял, что может ему помешать. Он человек эмоциональный, если у него получится и он раскрепостится, то это будет выстрел», — сказал Слуцкий в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что 21-летний полузащитник перешёл в «Наполи» из «Динамо» (Батуми). До этого он защищал цвета «Рубина». В нынешнем сезоне грузинский футболист забил восемь мячей и отдал десять результативных передач в 17 играх за «Наполи» во всех турнирах. Контракт полузащитника с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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