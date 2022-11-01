СМИ: Катар не разрешил евреям молиться и готовить кошерную еду на ЧМ-2022

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре не обеспечили болельщикам-евреям возможность готовить кошерную еду и совершать молитвы во время мундиаля.

«Нам сообщили, что организаторы запретили молитвенные места для евреев, потому что не могут обеспечить их безопасность. Хотя до этого они обещали», — передаёт слова источника The Jerusalem Post.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

В матче открытия играли команды Катара и Эквадора. Хозяева турнира уступили со счётом 0:2.

Ранее в Германии прошла акция против чемпионата мира в Катаре.