Главный тренер сборной Сенегала прокомментировал отсутствие в команде Мане

Главный тренер сборной Сенегала по футболу Алиу Сиссе высказался о потере нападающего Садио Мане из-за травмы.

«Мне жаль самого Садио. Но также мне обидно за национальную команду, но, конечно, его здоровье важнее. Он очень важен, тренер строит свою команду вокруг лучших игроков», — цитирует тренера The National News.

ЧМ-2022 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе А c командами Катара, Эквадора и Нидерландов.

Ранее в «Баварии» сообщили, что Мане успешно перенёс операцию.