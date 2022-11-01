Радимов назвал своих фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов назвал своих фаворитов чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Кто может считаться фаворитом? Я бы выделил три сборные — это Бразилия, Аргентина и Испания», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Гарри Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.