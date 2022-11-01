Варан готов сыграть в первом матче Франции на ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан полностью восстановился к играм на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Варан усердно работал на тренировках. Он будет в нашем распоряжении на матч с Австралией», — заявил Дидье Дешам.

В первом матче турнира сборная Франции сыграет с командой Австралии. Игра состоится 22 ноября в 22:00 мск.

В группе D также выступают сборные Дании и Туниса.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Гарри Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.