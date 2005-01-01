Невилл считает, что Инфантино не объединяет людей, а разделяет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал речь президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Инфантино ужасен в качестве лица футбола. Он должен объединять людей, а не разделять. Некоторые его высказывания были абсолютно скандальными», — сказал Невилл в эфире beIn Sports.

Он добавил, что пресс-конференция президента ФИФА делалась для двух наций.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Гарри Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.