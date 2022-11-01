Колыванов назвал сборные, которые способны преподнести сюрприз на ЧМ-2022

Известный тренер Игорь Колыванов назвал сборные, которые могут удивить на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«На первенствах планеты редко случаются настоящие сюрпризы. Возможно, кому-то удастся добраться до четвертьфинала. Тот же Эквадор вполне тянет на звание тёмной лошадки. Но пока я не вижу новой команды, которая способна претендовать на что-то серьёзное. Посмотрим, как проявит себя Сенегал, попавший в одну группу с Нидерландами», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Колыванов оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2022.