Сорокин: российские сотрудники оргкомитета ЧМ-2022 не чувствуют враждебности

Консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Алексей Сорокин высказался о сотрудничестве российских специалистов с организаторами мундиаля.

«Около 350 соотечественников работают в оргкомитете на всех функциональных направлениях. Приятно, что наш опыт органично влился. Никакой враждебности к россиянам мы не чувствуем», — цитирует Сорокина ТАСС.

Церемония открытия прошла в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». В параде в том числе приняли участие талисман мундиаля 2018 года в России Забивака, а также Чонгук, солист корейской поп-группы BTS.

В матче открытия Катар уступил Эквадору со счётом 0:2.

Мундиаль в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Чемпионат мира проходит в пяти городах на восьми стадионах.

Сорокин был генеральным директором оргкомитета ЧМ-2018 года в России.

Ранее Сорокин оценил церемонию открытия ЧМ-2022.





