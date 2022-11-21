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Бэйл заявил о готовности сыграть за сборную Уэльса в матче ЧМ-2022 с США

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Капитан сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл оценил шансы в стартовом матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой США.

«Я нахожусь там, где хочу быть. Я готов играть. Мы все усердно тренировались на этой неделе», — цитирует Бэйла пресс-служба ФИФА.

Он признался, что, как и все его товарищи по команде, испытывает невероятное чувство от участия в главном футбольном форуме четырехлетия.

«В команде отличная атмосфера. Мы очень ждём первой игры на турнире. Когда у нас такое настроение, мы обычно на поле отдаём все силы», — добавил форвард.

Уэльс сыграет в матче первого тура группы В с США 21 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Уэльса Роб Пэйдж рассказал о кадровых проблемах в команде перед стартовым матчем с США на чемпионате мира по футболу в Катаре.

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