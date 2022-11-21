Джукич — об интересе со стороны «Сочи» и «Краснодара»: РПЛ привлекает любого тренера

Сербский тренер Мирослав Джукич прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня предлагали «Сочи» и «Краснодару»? РПЛ интересна любому тренеру, и мне тоже было бы интересно поработать в России. Возможно, что мой представитель предложил меня клубам из России, но пока никакой конкретики нет», — цитирует Джукича Sport24.

Джукич ранее работал главным тренером сборной Сербии. Также он возглавлял испанские «Вальядолид», «Валенсию», «Кордову», «Спортинг» (Хихон).

«Краснодар» по итогам 17 туров чемпионата России занимает восьмое место, «Сочи» — девятое.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что абсолютно не удивится, если Леонид Слуцкий окажется в «Краснодаре».