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Джукич — об интересе со стороны «Сочи» и «Краснодара»: РПЛ привлекает любого тренера

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Сербский тренер Мирослав Джукич прокомментировал новость о том, что в его услугах заинтересованы несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня предлагали «Сочи» и «Краснодару»? РПЛ интересна любому тренеру, и мне тоже было бы интересно поработать в России. Возможно, что мой представитель предложил меня клубам из России, но пока никакой конкретики нет», — цитирует Джукича Sport24.

Джукич ранее работал главным тренером сборной Сербии. Также он возглавлял испанские «Вальядолид», «Валенсию», «Кордову», «Спортинг» (Хихон).

«Краснодар» по итогам 17 туров чемпионата России занимает восьмое место, «Сочи» — девятое.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что абсолютно не удивится, если Леонид Слуцкий окажется в «Краснодаре».

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