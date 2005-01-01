Аллен пропустит первый матч Уэльса на ЧМ-2022 с США

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пэйдж рассказал о кадровых проблемах в команде перед стартовым матчем с США на чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Мы с самого начала говорили, что попытаемся сделать всё, чтобы подготовить Джо к первой игре, но он не сможет выйти на поле. Мы могли бы форсировать восстановление Аллена, но в таком случае он мог бы усугубить повреждение и вылететь до конца чемпионата», — цитирует Пэйджа Sky Sports.

Он подчеркнул, что тренерский штаб не собирается давить на Аллена и повышать риски.

У Аллена травма подколенного сухожилия. Футболист проходит курс восстановления с сентября.

Уэльс сыграет в первом туре группы В с США 21 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск. В другом матче в этот же день встретятся Англия и Иран (16:00 мск).

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) запретила нападающему сборной Англии Харри Кейну носить капитанскую радужную повязку в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира по футболу в Катаре.