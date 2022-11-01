Ловрен пошутил над Салахом, не попавшим на ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и капитан сборной Хорватии Деян Ловрен отреагировал на непопадание нападающего «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха с командой Египта на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«100% будет завидовать. Я бы тоже завидовал. Что он говорит? Говорит, что будет поддерживать меня. На самом деле я расстроен, что он со сборной не сможет сыграть», — цитирует Ловрена The Mirror.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Харри Кейну носить радужную капитанскую повязку на ЧМ-2022.