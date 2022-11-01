Роналду эмоционально высказался о старте на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду поделился эмоциями перед стартовым матчем на чемпионате мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.

«Хорошая энергия, хорошие чувства, та же приверженность и концентрация. Фокус! Воля! Вера! Где бы это ни было, Португалия всегда!» — написал Роналду в социальных сетях.

Команда Фернанду Сантуша проведёт матч первого тура группы Н с Ганой 24 ноября в Дохе. Соперниками португальцев также являются корейцы и уругвайцы.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.