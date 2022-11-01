Арбитр Федотов: судья правильно отменил гол Эквадора в начале матча ЧМ с Катаром

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол сборной Эквадора в матче первого тура группы А чемпионата мира по футболу с командой Катара.

«Футболист под номером 11 из сборной Эквадора находился за линией офсайда, то есть ближе к линии ворот, чем предпоследний обороняющийся игрок. Предпоследним был вратарь, который улетел вперёд. Гол отменён по правилам», — цитирует Федотова «РБ Спорт».

Он подчеркнул, что момент с отменённым голом является абсолютно не спорным.

Главный арбитр матча Даниэле Орсато из Италии после просмотра VAR зафиксировал офсайд и отменил гол Эннера Валенсии. Эквадорец отличился на третьей минуте игры.

Латиноамериканцы после первого тайма ведут со счётом 2:0. Дубль оформил Валенсия (16-я, пенальти; 31-я минуты).

Встреча первого тура группы А проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Арена вмещает 60 000 зрителей.

В другом матче группы сборная Нидерландов 21 ноября встретится с командой Сенегала.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.