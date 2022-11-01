Валенсия повторил достижение Черышева, оформив дубль в матче открытия ЧМ

Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

Латиноамериканцы после первого тайма ведут со счетом 2:0. Дубль оформил Эннер Валенсия (16-я, пенальти; 31-я минуты). Таким образом, форвард команды Эквадора повторил достижение полузащитника сборной России Дениса Черышева, оформив дубль в матче открытия ЧМ. Россиянин забил два мяча в игре ЧМ-2018 команде Саудовской Аравии.

Два мяча в стартовой встрече мундиаля также удавалось забить Мирославу Клозе, Пауло Ванчопе и Неймару.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.