Эквадор забил два безответных мяча Катару в первом тайме матча ЧМ-2022 по футболу

Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

Латиноамериканцы после первого тайма ведут со счетом 2:0. Дубль оформил Эннер Валенсия (16-я, пенальти; 31-я минуты).

Встреча первого тура группы А проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Арена вмещает 60 000 зрителей.

В другом матче группы сборная Нидерландов 21 ноября встретится с командой Сенегала.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что впервые в истории первый гол на чемпионате мира был забит с пенальти.