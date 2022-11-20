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Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022

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Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Касильяс считает, что Роналду может стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022
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«Очень сложно сказать. Раньше я бы ответил Бензема, учитывая, какой у него был период, однако после этого повреждения... Потом на ум приходят Неймар и Месси. Или Роналду! Всем кажется, что Криштиану приехал на этот чемпионат мира погостить. Люди не верят в него из-за всего того, что происходит в «Манчестер Юнайтед», но я в него верю», — приводит слова Касильяса Marca.

По мнению экс-вратаря, люди забывают, чего добился 37-летний португалец.

«Я в любом случае хотел бы видеть Криштиану в своей команде. У Роналду по-прежнему есть всё, чтобы играть на высочайшем уровне», — сказал он.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября до 18 декабря. На групповом этапе сборная Португалия сыграет в группе H с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Ранее Роналду заявил, что мечтает сыграть против нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси в финале ЧМ-2022 в Катаре.

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