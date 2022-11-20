Хоккеист избил арбитра клюшкой в матче любительской лиги в Москве

Во время матча любительской лиги «Трудовые Резервы» в Москве между командами «Леопарды» и НС REVOL ICE хоккеист избил арбитра.

Арбитр удалил защитника «Леопардов» во втором периоде встречи. Игрок сначала направился на скамейку штрафников, но затем подъехал к рефери, ударил его клюшкой, а когда тот упал на лёд, добил его ногой.

Хоккеисты НС REVOL ICE оттащили игрока от арбитра, которому затем долго оказывали медицинскую помощь.

Команды доиграли второй период, после чего было принято решение завершить игру досрочно и зафиксировать техническое поражение «Леопардов» со счётом 0:5.

Ранее в сети появилось видео драки игроков клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» на тренировке во время двустороннего матча.