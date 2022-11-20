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La Gazzetta dello Sport: МЮ провёл предварительные переговоры с агентом Мартинеса

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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Мартинес находится в сфере интересов манчестерского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Уточняется, что клуб недавно провёл предварительные переговоры с его представителем.

20-летний форвард является воспитанником «Рейсинга».  В составе нерадзурри португалец провёл 192 матча во всех турнирах, забил 77 мячей и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» и сборной Аргентины Хоакин Корреа из-за травмы пропустит чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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