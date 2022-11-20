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Почеттино заявил, что для борьбы за «Золотой мяч» Мбаппе должен покинуть зону комфорта

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Бывший тренер ПСЖ Маурисио Почеттино считает, что форварду парижского клуба Килиану Мбаппе стоит задуматься о том, чтобы сменить клуб.

«Килиан на пути к совершенству, мы будем видеть лучшую версию Мбаппе с ещё более впечатляющими показателями. Но в будущем форварду придётся учитывать, что выход из зоны комфорта поможет ему в борьбе за «Золотой мяч», — приводит слова Почеттино El Pais. 

Мбаппе перешёл летом 2018 года в ПСЖ из «Монако». В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 20 матчей, забил 19 мячей и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Клопп хочет, чтобы «Ливерпуль» подписал зимой Мбаппе.

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