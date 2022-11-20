Азар: не думаю, что вернусь на свой уровень 2018 года

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал свою игру в 2018 году.

«Я уже не на том уровне, на котором был в 2018 году. Слишком много я настрадался. Смогу ли я вернуться на тот уровень? Я так не думаю», — цитирует Азара L'Equipe.

31-летний бельгиец перешёл в «Реал» 1 июля 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провёл шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт Азара с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Азар готов уйти из «Реала» следующим летом.