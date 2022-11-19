Камоцци: сборная России не смогла бы выйти из группы на ЧМ-2022

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение, что сборная России по футболу не смогла бы выйти из группы на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Нас ждёт большой праздник футбола, конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Буду поддерживать сборную Аргентины. Что касается сборной России, то думаю, что ваша команда не смогла бы выйти из группы. Хотя сейчас говорить об этом сложно», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборная России до чемпионата мира не допущена.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.