Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Круг фаворитов не изменился ещё с моих времён — он всегда ограничивался двумя-тремя командами. Сейчас — чуть больше. Если говорить о европейских командах — Германия и Франция. Из Южной Америки — это Бразилия и Аргентина», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Сборная России до чемпионата мира не допущена.

Ранее тренер сборной Катара отреагировал на слухи о подкупе игроков Эквадора.