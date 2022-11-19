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Бышовец назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре

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Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Круг фаворитов не изменился ещё с моих времён — он всегда ограничивался двумя-тремя командами. Сейчас — чуть больше. Если говорить о европейских командах — Германия и Франция. Из Южной Америки — это Бразилия и Аргентина», — цитирует Бышовца «Чемпионат».

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. 

Сборная России до чемпионата мира не допущена.

Ранее тренер сборной Катара отреагировал на слухи о подкупе игроков Эквадора.

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