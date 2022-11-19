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Руни считает, что Хаверц проведёт хороший чемпионат мира в Катаре

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о игре полузащитника сборной Германии Кая Хаверца.

«Я думаю, что Хаверц проведёт хороший турнир. То, насколько Германия будет контролировать игры, сыграет решающее значение», — приводит слова Руни ASBTF.

Германия сыграет в одной группе с Испанией, Японией и Коста-Рикой.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее голкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал первую встречу команды на чемпионате мира в Катаре с Японией.

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